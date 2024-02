Um casal acabou preso suspeito de tráfico de drogas no município de Rio dos Bois, região central do estado. Com eles, a Polícia Militar (PM) apreendeu uma sacola com drogas, uma arma de fogo, munições intactas, celulares e dinheiro em espécie na tarde desta segunda-feira, 5.

Segundo a PM, durante patrulhamento em uma rua no centro da cidade, os policiais avistaram o homem, de 32 anos, e a mulher, de 18 anos, que fugiram ao ver a viatura e jogaram uma sacola com as drogas no chão.

Os militares afirmaram que conseguiram alcançar os suspeitos e constataram que o homem já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Comarca de Pedro Afonso.

A polícia divulgou que localizou com os suspeitos 16 gramas de maconha, 198 gramas de crack, 401 gramas cocaína, embalagens para fracionar a droga, 208 gramas de sementes aparentemente de maconha, R$ 767,55 em dinheiro, um revólver .32, oito munições intactas e quatro aparelhos celulares.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia de Miracema, juntamente com os materiais apreendidos. O homem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e preso para cumprimento de mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A mulher foi autuada por tráfico de drogas, segundo divulgou a corporação.