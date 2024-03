Vida Urbana Casal de jaguatiricas transferido de MT para a reserva de conservação da espécie chega ao TO Os animais devem contribuir para o fortalecimento genético da espécie. A Reserva Conservacionista Piracema fica localizada em Almas, região sudeste do estado

Um casal de jaguatiricas, enviado pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) do município de Lucas do Rio Verde para a Reserva Conservacionista Piracema, localizada em Almas, região sudeste do estado, chegou ao Tocantins na tarde desta quarta-feira (20). A jornada dos felinos até seu novo lar teve início na segunda-feira (18), via terrestre, com a ...