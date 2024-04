Um casal acabou preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (17), no Setor Taquari, em Palmas, durante ação integrada que tinha como alvo um imóvel investigado por suspeita de ser um ponto de venda de drogas.

Com os dois, agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins apreenderam porções de cocaína, crack, uma arma de fogo e munições. A suspeita é de que o casal esteja envolvido com a venda de entorpecentes na região do Jardim Taquari.

A ação é integrada por agentes das polícias Federal, Civil, Militar e Penal.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, após a abordagem, foram apresentados na delegacia, 2kg de cocaína e 500 gramas de crack, uma pistola calibre .40 da marca Taurus, modelo 24/7, três carregadores com 28 munições intactas, além de balanças de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Conforme a PF, a dupla deve responder pelos crimes de associação para o tráfico, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Se condenados, as penas somadas poderão atingir 31 anos de prisão.