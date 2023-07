Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil indiciou uma mulher e um homem por latrocínio (roubo seguido de morte) contra o idoso Pedro Cavalcante de Sousa, de 67 anos, ocorrido no dia 28 de março deste ano, no Setor Palmas, em Araguaína.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Pedro de Sousa morreu ao receber diversos golpes de faca no corpo durante tentativa de roubo em sua casa. A vítima foi socorrida na manhã do dia seguinte e levada ao hospital, porém, devido a gravidade das lesões, morreu.

A SSP disse que o casal combinou o crime de roubo na casa do idoso e que a mulher era conhecida da vítima. No dia do crime, ela foi até a casa de Pedro e, enquanto estava dentro da residência, abriu a porta para o homem entrar. Nesse momento, anunciou o assalto e golpeou o idoso, por se recusar a entregar os bens.

A secretaria informou que o homem é considerado foragido. Já a mulher aguarda decisão judicial sobre a manutenção de sua liberdade ou não.