Vida Urbana Casa pega fogo em Colinas e vizinhos salvam três crianças Bombeiros foram acionados para atender ocorrência o início da tarde desta quarta-feira, 13

Uma casa pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira, 13, em Colinas do Tocantins, cidade distante 270 km de Palmas. O caso ocorreu no Setor Cacau, por volta das 12h34, e três crianças que estavam no local foram salvas por vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e segundo informações, no momento em que as chamas começaram, as crianças foram retiradas do loc...