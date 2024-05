Vida Urbana Casa lotérica é invadida no Jardim Aureny III durante perseguição; veja vídeo Polícia Militar informou que a invasão ao estabelecimento aconteceu quando um dos homens corria de outros indivíduos armados

Uma casa lotérica, localizada no Jardim Aureny III em Palmas, foi invadida por um homem durante uma perseguição na tarde desta sexta-feira (17). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o rapaz entra na lotérica e fecha a porta, em seguida mais três homens chegam em motos e tentam arrombar a entrada do estabelecimento. No vídeo também...