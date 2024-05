Os eleitores que ainda não conseguiram ir até o cartório eleitoral para emitir ou regularizar os títulos eleitorais, podem procurar o atendimento nesta quinta-feira (1º), no feriado do Dia do Trabalhador e no fim de semana.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), os plantões serão das 8h às 14h. E também no sábado (4) e domingo (5).

São 1.594 eleitores registrados no TRE-TO até a última terça-feira (12). Conforme a pesquisa, o número corresponde a 0,14% do eleitorado total do estado de 1.122.933.

Segundo o TRE-TO, a emissão do primeiro título é obrigatória para quem tem mais de 18 anos, mas os jovens de 16 e 17 anos já podem fazer o documento. A primeira via pode ser solicitada até o dia 8 de maio.

Qualquer pessoa que complete 16 anos até o dia das eleições de 2024 pode garantir o documento. O voto entre essa faixa etária é opcional.

O título pode ser solicitado pela internet, veja na lista abaixo o que é necessário:

- Necessário ter idade mínima de 16 anos;

- Acesse o Autoatendimento Eleitoral;

- Clique em “Tire seu Título Eleitoral;

- Informe os dados necessários de identificação para a Autenticação;

- Envie a documentação pedida conforme as orientações;

- O usuário deve fornecer alguns dados pessoais e complementares, como endereço, local de votação desejado e contatos;

- Revise os dados informados antes de enviar a solicitação e clicar em salvar;

O usuário receberá um número de protocolo pelo qual será possível acompanhar a solicitação também no “Autoatendimento Eleitoral”, opção “Acompanhe uma solicitação”.

Os jovens com 15 anos que vão completar 16 anos, antes do primeiro turno das eleições municipais de 2024, podem solicitar a primeira via antes do primeiro turno das eleições.