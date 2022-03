Vida Urbana Carros roubados em São Paulo e Rio de Janeiro são recuperados no Tocantins De acordo com a SSP, um dos veículos foi roubado por quatro homens, armados com fuzis. O automóvel estava abandonado às margens da TO-050, no perímetro urbano da Capital.

Dois veículos, que haviam sido furtados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram recuperados na manhã desta sexta-feira, 25, em Palmas, por volta das 10 horas, através de uma ação da Polícia Militar (PM) e Civil do Tocantins. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um dos veículos foi roubado por quatro homens, armados com fuzis. O automóvel estava...