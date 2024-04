Vida Urbana Carro pega fogo em posto de combustíveis enquanto abastecia Incêndio aconteceu no motor do veículo, mas as chamas foram controladas antes de atingirem o resto do veículo

A parte do motor de um carro pegou fogo em um posto de combustíveis, no centro de Paraíso do Tocantins. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) conseguiu apagar as chamas antes que se alastrasse pelo veículo. Leia também: Professor de química explica riscos do contato com amônia Acidente entre caminhonete e carreta tombada deixa feridos na TO-336 próximo a Colinas A corpor...