Vida Urbana Carro oficial bate de frente com caminhão e seis pessoas, entre elas um bebê, morrem De acordo com Prefeitura de Campos Lindos, somente da mesma família foram três vítimas, entre elas o bebê que tinha pouco mais de 1 ano; batida ocorreu por volta das 6h40 desta manhã; maioria das vítimas é paciente oncológico

Seis pessoas, entre elas um bebê, morreram após um carro da Secretaria de Saúde de Campos Lindos bater de frente com um caminhão prancha, no início da manhã desta quinta-feira, 24, na TO-130 entre o povoado Morro Grande e a cidade de Barra do Ouro, no norte do Estado. Somente da mesma família foram três vítimas, entre elas o bebê que tinha pouco mais de 1 a...