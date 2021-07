Vida Urbana Carro de passeio pega fogo quando subia serra em zona rural de Dianópolis Condutor tentou por conta própria conter as chamas, mas fogo foi apagado somente com a chegada dos bombeiros militares

Um carro de passeio pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira, 15, quando subia a Serra da Sucupira, na zona rural de Dianópolis, cidade distante a 320 km de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o condutor percebeu que estava saindo fumaça por debaixo do capô, parou e viu as chamas no veículo. Ainda conforme os bombeiros militares, assim que chegar...