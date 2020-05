Vida Urbana Carro de luxo clonado é apreendido com motorista de 19 anos em Palmeiras Após abordagem da PRF, motorista terá prisão em flagrante analisada pelo juiz criminal de Tocantinópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo um Honda/Civic dirigido por um jovem de 19 anos, no km 8 da BR 226, município de Palmeiras do Tocantins. Segundo a assessoria do órgão, os policiais constaram que o carro era clonado após perceberem o CRLV era falsificado e sinais de identificação veicular adulterados. A PRF identificou o carro origin...