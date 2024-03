Quem anda pelas ruas de Palmas pode ter uma surpresa ao se deparar com um carro de luxo sendo usado como viatura pela Polícia Federal. O 'carrão' é da marca alemã BMW e pode ultrapassar o custo de R$ 1 milhão em algumas versões mais recentes.

O uso de bens apreendidos pela polícia é autorizado pela Lei 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime. Neste caso, a 4ª Vara Federal de Palmas informou que autorizou o uso do veículo em exposições e ações de conscientização contra a prática de esquemas criminosos.

O g1 apurou que o carro, modelo i8, é um bem que foi apreendido durante uma das operações realizadas no estado. O preço médio do veículo é de R$ 812.167,00, considerando o ano que foi apreendido, mas esse valor pode variar dependendo das configurações ou ano de fabricação.

A PF foi questionada sobre qual é a versão do carro, mas até a publicação dessa reportagem não houve resposta.

Segundo a decisão que autorizou o uso provisório, após o julgamento final do caso o veículo poderá ser devolvido aos investigados ou transferido de forma definitiva à Polícia Federal.

Potência' no combate ao crime

Com a combinação de motor elétrico e combustão, potência combinada de 362 cavalos, o veículo faz cerca de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h, segundo informações da fabricante.

Com tanque com capacidade de 30 litros, segundo o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), ele seria capaz de fazer 11,3 km por litro na cidade e 13,6 km na estrada.

Isso significa que no ambiente de cidade ele rodaria em média 330 quilômetros com um tanque. Nas estradas - pistas onde não há tanto trânsito, paradas e semáforos - poderia fazer até 400 quilômetros com um tanque.

Em relação ao consumo de combustível, cada passada no posto de combustível geraria um gasto, aproximado, que pode variar entre R$ 179 e R$ 188. Os valores consideram o menor e o maior preço do combustível praticados em Palmas na última semana.