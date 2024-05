Vida Urbana Carro com cinco pessoas capota e deixa feridos em Gurupi Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegarem ao local, as equipes encontraram as vítimas fora do veículo, conscientes e orientadas

Um carro com cinco pessoas capotou na Rua 05, no setor Campo Bello, em Gurupi, no sul do estado. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao chegarem ao local, as equipes encontraram todas as cinco vítimas fora do veículo, conscientes e orientadas. Entre os feridos estão uma criança de 10 anos, um ho...