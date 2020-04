Vida Urbana Carro colide em caminhão e mulher fica ferida em acidente na BR-153 Acidente ocorreu entre Araguaína e Nova Olinda, região Norte do Estado

Um carro colidiu com um caminhão e capotou na BR-153 entre Araguaína e Nova Olinda, na região Norte do estado e deixou uma mulher ficou ferida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relata que o acidente aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem na manhã desta quarta-feira, 8. As informações são do G1 Tocantins. À PRF, testemunhas contaram que durante o acid...