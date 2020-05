Vida Urbana Carro clonado é apreendido na BR-226 em fiscalização da PRF Documento apresentado pelo motorista era falsificado e ocupantes do carro disseram não saber da falsificação e que havia pego emprestado veículo

Em uma ronda de rotina a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo clonado neste domingo, 3, no km 8 da BR-226, próximo a Palmeiras do Tocantins. A PRF informou que o carro era conduzido por um homem de 29 anos e havia quatro passageiros no veículo. Conforme a PRF, na fiscalização ficou constatado indícios de adulteração no documento Certificado de Reg...