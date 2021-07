Vida Urbana Carro capota várias vezes e deixa uma passageira morta em estrada que liga Araguaína a Araguanã PM informou que latas de cerveja foram encontradas dentro do carro

A passageira Larissa Paixão morreu e outras três mulheres ficaram feridas, durante um acidente na tarde deste sábado, 10, na TO-164, entre Araguanã e Araguaína, região norte do Estado. A Polícia Militar (PM) informou que o veículo, que seguia em direção a Araguanã, capotou várias vezes, saiu da pista e parou no meio de um pasto, às margens da rodovia. Também segundo a c...