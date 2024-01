Vida Urbana Carro bate em poste e deixa casas e uma escola sem luz na capital Não houve feridos, mas poste precisou ser trocado. Condutor disse não se lembrar da batida. Energisa informou que apura a quantidade de clientes sem energia elétrica

O motorista de um Renault Oroch Intense, de cor prata, modelo 2023, bateu com o carro em um poste na Avenida Juscelino Kubitschek, entre as quadras Arse e Arne 13, em Palmas, na tarde desta terça-feira, 16. Não houve feridos, mas deixou casas e uma escola uma escola da região sem energia elétrica. O Jornal do Tocantins (JTo) tentou conversar com o condutor do veí...