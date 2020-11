Vida Urbana Carretas pegam fogo após colisão na BR-153, entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia PRF interditou a via na altura do KM 482

Na BR-153, entre as cidades de Paraíso do Tocantins e Barrolândia, ocorreu um grave acidente na tarde desta quinta-feira, 5, e envolveu pelo menos três veículos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois dos veículos eram carretas, que colidiram e acabaram pegando fogo. A PRF precisou interditar a via na altura do km 482 para atendimento da oco...