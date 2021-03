Vida Urbana Carreta tomba no meio da pista da BR-153 e deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida A PRF informou que a pista está totalmente interditada e divulgou um desvio para os motoristas que utilizam a via

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma carreta bitrem tombar no meio da pista da BR-153 em Paraíso do Tocantins. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 25, e a ocorrência ainda está em andamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia está totalmente interditada e não há previsão de liberação. As imagens feitas no local do...