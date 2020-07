Vida Urbana Carreta de caminhão pega fogo em estacionamento de posto de combustíveis em Porto Nacional Corpo de Bombeiros levou quase quatro horas para apagar completamente o fogo

Uma carreta ficou parcialmente destruída após um incêndio atingir o reboque do veiculo em um estacionamento de Posto de Combustível, no distrito de Nova Pinheirópolis em Porto Nacional. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 20, às por volta das 2 horas, e conforme o Corpo de Bombeiros, acionado para o combate ao fogo, o cavalo mecânico não estava acoplado quando o fogo c...