Vida Urbana Carreta com gado tomba ao manobrar para sair da TO-239 e entrar na BR-153 e parte dos animais morre Acidente ocorreu na noite desta terça, mas equipe da PRF iniciou a retirada do veículo somente nesta quarta e trânsito ficou lento na região devido interdições no trecho; caminhoneiro teve ferimentos e foi levado ao hospital

Uma carreta que transportava 54 cabeças de gado tombou na BR-153 e grande parte dos animais morreu no acidente. O caso ocorreu nesta terça-feira, 22, por volta das 20h30 no km 294 da rodovia, próximo ao município de Presidente Kennedy. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu o acidente, o tombamento ocorreu no momento que o caminhão fazia ...