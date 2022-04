Vida Urbana Carreta carregada de soja tomba e motorista morre após ficar preso às ferragens Acidente ocorreu no km 18 em uma curva da TO-455

Josino Dias de Almeida Neto, de 24 anos, morreu após uma carreta carregada de soja tombar na TO – 455. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 7, em uma curva fechada, do km 18 da rodovia, e a vítima ficou presa às ferragens, debaixo do painel e do volante. Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo do homem que conduzia o bitrem precisou ser desenca...