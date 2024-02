Vida Urbana Carreta carregada de madeira pega fogo na BR-153 Incêndio ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 26, na entrada do Setor Costa Esmeralda, em Araguaína

Na madrugada desta segunda-feira, 26, uma carreta possivelmente carregada de madeira pegou fogo na entrada do Setor Costa Esmeralda, localizada na BR-153, em Araguaína, norte do estado. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que condutor do veículo permaneceu ileso. O subtenente Diniz, por meio d...