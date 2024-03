Vida Urbana Carreta carregada de bois capota e atinge casa às margens da TO-222 A retirada dos animais vivos e mortos dos escombros do acidente aconteceu com a ajuda de um caminhão munk

O motorista de uma carreta ficou ferido depois que o veículo carregado de bois capotou na TO-222. O acidente aconteceu neste domingo (17), no centro de Aragominas. Um imóvel da cidade foi atingido. A retirada dos animais vivos e mortos dos escombros do acidente aconteceu com a ajuda de um caminhão munk. De acordo com a Polícia Militar, o irmão do motorista inform...