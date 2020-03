Vida Urbana Carreta carregada com feijão tomba na BR-153 após motorista perde o controle do veículo O acidente ocorreu próximo ao trevo de Formoso do Araguaia, interditando parte da pista da rodovia

Na madrugada desta sexta-feira, 27, uma carreta carregada com feijão tombou na BR-153, próximo de Formoso do Araguaia, na região sul do Tocantins. Os grãos ficaram espalhados pela pista que ficou parcialmente interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o motorista tenha perdido o controle da direção próximo ao trevo da cidade. O veículo foi...