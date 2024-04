Durante uma fiscalização nos estabelecimentos de Gurupi, região sul do estado, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) notificou uma variação de até 123% em carnes. A ação foi realizada em nove açougues e supermercados locais com 32 variedades de carnes nos dias 23 e 24.

A maior variação foi encontrada na linguiça suína, de até 123%, com o menor preço registrado em R$ 13,46 e o maior em R$ 29,99. Outros itens também apresentaram variações significativas, como o coração de frango, que variou entre R$ 25,99 e R$ 54,69, uma diferença de 110%, enquanto a moela de frango oscila de R$ 9,99 a R$ 19,99, uma variação de 100%.

O paletão teve variação de 95%, com preços entre R$ 21,99 e R$ 42,95. Nas carnes suínas, as maiores variações foram no pernil suíno dianteiro e traseiro, ambos com osso, com 58%.

Entre os peixes, a pesquisa identificou uma variação de 33% no tambaqui, comercializado entre R$ 16,99 e R$ 22,59.

Cuidados

O Procon alerta que nos estabelecimentos que vendem carne fresca moída, é permitida a venda apenas na presença do comprador, e é proibido mantê-la estocada nesse estado. Durante a compra, o consumidor tem o direito de decidir a quantidade de carne que deseja adquirir, e ao manusear a carne, o atendente deve pesar apenas a quantidade solicitada, sem impor quantidades adicionais.

Esta regra não se aplica a peças previamente embaladas e vendidas a vácuo, onde o fracionamento não é obrigatório.

O diretor de fiscalização do Procon Tocantins, Magno Silva, orientou os consumidores a exigirem a nota fiscal ou o cupom fiscal no momento da compra, pois esses documentos são essenciais para formalizar reclamações ou denúncias perante o Procon Tocantins.

Em caso de denúncias, os consumidores podem entrar em contato através do Disque 151 ou pelo Whats Denúncia no número (63) 99216-6840.