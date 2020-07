Na tarde desta segunda-feira, 27, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, teve uma reunião com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, na sede do Ministério, em Brasília. O encontro também contou com a presença do senador Eduardo Gomes, o deputado Federal Carlos Gaguim, o secretário da Saúde do Estado, Edgar Tollini e o secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin.

De acordo com a assessoria do Palácio Araguaia, o governador aproveitou a audiência para solicitar recursos para agilizar a conclusão das obras do Hospital Geral de Gurupi. “É uma obra importante que pode beneficiar toda a região Sul. Queremos agilizar a conclusão da obra para reforçar a rede de combate ao novo Coronavirus”, afirmou Carlesse.

Ainda na audiência, o chefe do executivo estadual comentou sobre a necessidade da construção do Hospital Geral de Araguaína e também solicitou apoia do Governo Federal para a referida obra. “Também estamos convidando o ministro Pazuello para visitar o Tocantins e conhecer tanto a obra de Gurupi como a estrutura já montada no Hospital Oncológico em Palmas, onde vamos abrir, nos próximos dias, 70 leitos para atendimento exclusivo aos pacientes da Covid-19", disse.

Outras solicitações do governador ao ministro interino foram a habilitação de mais leitos UTI Covid e a destinação de recursos para aquisição de ambulâncias para atender comunidades residentes em localidades de difícil acesso.