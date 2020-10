Vida Urbana Carlesse libera aula presencial para o ensino médio e superior e visita em parques e presídios Decreto publicado na quarta-feira mantém suspensas até 31 de outubro aulas do ensino infantil e fundamental

Decreto do governador Carlesse (DEM) publicado na noite de quarta-feira, 30, libera aula presencial para parte da educação básica – alunos da última etapa, ou seja, o 3º ano do ensino médio – e para o ensino superior no Tocantins. O decreto transfere a responsabilidade pelos protocolos de saúde e de segurança para estudantes e professores no reto...