Vida Urbana Carga sem nota fiscal avaliada em R$ 40 mil é apreendida pela PRF em Gurupi Entre os produtos apreendidos na manhã deste sábado, 10, estavam 34 cigarros eletrônicos e 239 acessórios, além de insumos para uso em conjunto

Na manhã deste sábado, 10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos produtos transportados sem nota fiscal. De acordo com o órgão federal, a ocorrência teve registro no km 663 da BR-153, no município de Gurupi. Segundo informou a PRF, após abordagem e fiscalização de um ônibus que transportava passageiros na linha Goiânia (GO) x Belém (PA) foi encont...