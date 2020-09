Vida Urbana Carga de celulares com 86 celulares avaliada em R$ 122 mil é apreendida em bagageiro de ônibus Aparelhos de origem estrangeira estavam sem nota fiscal

Um flagrante da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 86 celulares de origem estrangeira sem nota fiscal na BR-153, em Paraíso do Tocantins. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 16, no km 497 durante uma fiscalização no compartimento de carga do ônibus de transporte de passageiros. Conforme a PRF, os eletrônicos estavam sendo transportados como encomenda e a ca...