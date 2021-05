Vida Urbana Carga com 870 maços de cigarros transportados ilegalmente é apreendida neste fim de semana na BR-153 Além dos cigarros, na carga tinham também cinco caixas de livretos de papel do tipo seda

Uma carga com 870 maços de cigarro transportados de forma ilegal na BR-153 foram apreendidos neste sábado, 15, em Araguaína, norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem e inspeção veicular do caminhão que estava sendo conduzido por um homem de 45 anos, os policiais encontraram duas caixas que continham diversos pacotes de cig...