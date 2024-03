Uma abordagem a ônibus do transporte interestadual de passageiros, no quilômetro 332 da BR-153, em Guaraí, resultou na apreensão de uma carga com 600 maços de cigarros, transportados sem nota fiscal.

Durante a ação, realizada por volta das 12h desta terça-feira (19), os policiais encontraram os cigarros dentro de uma caixa no compartimento de bagagens do veículo. O proprietário não estava no veículo e foi solicitada ao motorista, a nota fiscal dos produtos.

Ao verificarem a documentação apresentada pelo condutor do ônibus, os agentes constataram na descrição do documento, a frase "meia adulto e meia infantil", com itens e valores divergentes do que estava declarado.

Diante das constatações, os policiais registraram a ocorrência pelos crimes de descaminho e transporte de mercadoria sem nota fiscal.

A carga apreendida foi encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, para o registro do caso na esfera estadual.