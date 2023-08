Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40m³ de madeira nativa serrada transportada sem a documentação necessária, em Araguaína, região norte do Estado, durante abordagem no km 160 da BR-153, em conjunto veicular Volvo/Fh 440 6x4t de cor vermelha e seus semirreboques.

De acordo com a PRF, em inspeção no compartimento de cargas, a equipe localizou madeira nativa serrada que estava transportada com divergência de espécie entre a nota Fiscal e Guia Florestal.

Os policiais constataram a ocorrência de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida.

A madeira foi encaminhada para os órgãos ambientais competentes, para as medidas cabíveis. A apreensão ocorreu na tarde de quarta-feira, 30.