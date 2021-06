Vida Urbana Captação de água para atividades agrícolas no Rio Dueré é alvo de novo pedido de suspensão Ministério Público baseou pedido em nova fiscalização do Naturatins que comprovou mortandade de peixe próximo à estruturas para captação

As outorgas e autorizações de operações de barramentos para retirada de água destinada à atividade econômica de subirrigação, no Rio Dueré podem ser suspendidas nos próximos dias. Isso porque o Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Araguaia, ingressou com Ação Cautelar Ambiental requerendo que o Instituto Natureza d...