Um dos três instrumentos militares responsáveis pela Defesa do País, a Marinha, está com expediente normal durante a pandemia na Capital. Até sexta-feira da semana passada, a seguia fluxo normal o processo de recrutamento militar obrigatório, atendimento normal ao público e até mesmo a prática de futebol.

As atividades ocorreram na Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins (CFAT), organização militar subordinada ao Comando do 7º Distrito Naval. É o que mostram imagens obtidas pelo JTo mostram o processo de recrutamento militar obrigatório ocorrendo de forma normal e uma partida de futebol realizada no quartel da marinha.

Em nota, a Capitania garante que está adotando todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) em observância às orientações do Ministério da Saúde. Segundo a capitania a rotina de trabalho foi adaptada ao contexto atual para preservar os militares da tripulação e, ao mesmo tempo, manter a capacidade operacional necessária a uma organização militar. “Sendo adotadas as medidas que garantam as adequadas condições de higienização a todos nesta Organização Militar, bem como no serviço de atendimento ao público, com limitação de usuários e cancelamento de atividades que resultem em aglomeração”, diz, no texto.

A capitania também destaca ter participado de ações sociais e educativos, como a entrega de 3 toneladas mensais de kits de alimentação às famílias dos participantes do Programa Forças no Esporte (Profesp), voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social; doação de sangue ao Hemocentro em Palmas, por militares voluntários e uma campanha de conscientização no Lago de Palmas, durante as atividades de Inspeção Naval.

“A Marinha do Brasil, como Autoridade Marítima, reforça seu compromisso de zelar e trabalhar para assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação nas águas jurisdicionais brasileiras e a prevenir a poluição ambiental hídrica oriunda de embarcações”, conclui.