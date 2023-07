Vida Urbana Capital está sem insumos para cateterismo da uretra em paraplégico, aponta núcleo da Justiça Documento técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NatJus) municipal, de junho, afirma que o único insumo disponível na rede municipal é “gaze estéril”. Paciente paraplégico aguarda por sondas, luvas e água boricada desde setembro de 2022

Uma nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NatJus) municipal (482/2023) informa que o serviço de saúde da capital está sem os insumos necessários para cateterismo uretral, além de medicamentos, como a lidocaína geléia 2%, entre outros. A nota do núcleo, responsável por ajudar os juízes a decidirem as demandas judiciais na área da saúde, é sobre um pacien...