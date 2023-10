Uma comissão de candidatos do concurso da Guarda Metropolitana (GMP) de Palmas 2023 está se mobilizando para pedir que a Prefeitura de Palmas convoque para o curso de formação e emposse pelo menos 300 candidatos aprovados em todas as etapas.

O concurso oferece 50 vagas imediatas e mais 50 vagas para a formação de cadastro de reserva e teve 15.449 inscritos. A prova está na 3ª etapa, de avaliação psicológica, que é de caráter eliminatório. Depois passará para exames de Saúde; comprovação de idoneidade moral e, por último, o curso de Formação para que os candidatos possam tomar posse.

Documento divulgado pela comissão argumenta que a Guarda Metropolitana possui mais de 500 cargos vagos, segundo a lei complementar 42 e afirma que a situação de quantidade de agentes “está tão crítica que os guardas integrantes do quadro de música estão ajudando no grupo operacional”.

O candidato paraense Thiago de Alcantara Cavalcante, de 34 anos, está na etapa psicológica e aguarda as demais etapas. Ele considera que a ampliação do número de convocados melhoraria a segurança do município.

“A gente pede que aumente o número de vagas, principalmente porque o efetivo da guarda está defasado e com ampliação os empossados podem fazer um bom trabalho na segurança do município”.

Outra candidata aprovada, que não quis ser identificada considera que o município deveria priorizar a ampliação do cadastro reserva além de chamar as vagas previstas, 50 imediatas mais 50 cadastro reserva. “Palmas está em crescente populacional e em violência também, ampliar a quantidade trará mais segurança e paz aos palmenses”.

Segundo a concurseira, chamar 300 candidatos não significa que precisa ser de forma imediata, mas incluir todos os aprovados em todas as etapas no cadastro reserva para serem utilizados dentro da validade do certame.

“Esse chamamento de 300 é convocar de imediato as vagas previstas, os 100 - 50+ 50 - e acrescentar mais 200 no cadastro reserva para uso futuro, em caso de necessidade e conveniência e oportunidade gerando economicidade para gestão” disse.

O documento da comissão também afirma ser necessário que haja novas convocações dos candidatos aptos na primeira fase para novas etapas, considerando a quantidade de vacâncias (aposentadorias) previstas.

“A GMP não tem concurso realizado há 21 anos, o último ocorreu em 2002. Houve a disponibilidade de um novo concurso em 2007. Entretanto, anulado”, afirma o documento.

O Jornal do Tocantins solicitou posicionamento da Prefeitura de Palmas e aguarda retorno.