Vida Urbana Candidato de Florianópolis tenta na Justiça anular concurso para professor da Unitins Administrador entrou na Justiça nesta quarta-feira contra falta de análise de seu recurso na prova escrita e pede participação na próxima fase

Um administrador de empresas e candidato de Florianópolis (SC) entrou com um mandado de segurança, com pedido liminar de suspensão do concurso para professor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O candidato alega que dois membros da banca organizadora do concurso não apresentaram avaliação quanto ao recurso do candidato. Conforme narra a defesa...