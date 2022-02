Vida Urbana Candidatas de concurso são barradas em escola de Palmas por não apresentarem comprovante de vacina Duas analistas de sistemas, uma de Palmas e outra de Luis Eduardo Magalhães (BA), que não tomaram a vacina contra a Covid-19, alegam que a publicação da exigência ocorreu após elas terem efetuado a inscrição e que não houve informação por parte da organização

Na tarde deste domingo, 20, a organização do concurso da Petrobras, que teve aplicação de provas na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, em Palmas, barrou a entrada de duas candidatas por não apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Com base no decreto municipal Nº 2.100 do dia 17 de setembro de 2021, com alteração no dia 23 do mesmo mês, q...