Vida Urbana Caminhonete capota e deixa uma pessoa presa às ferragens na BR-153 De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente, mas reclamava de dores na lombar e no pescoço. Acidente ocorreu por volta das 11h10 deste domingo (7)

Uma caminhonete capotou em um trecho da BR-153, no km 10, entre Colinas do Tocantins e Araguaína e deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu por volta das 11h10 deste domingo (7). A vítima, uma mulher de 53 anos, ficou presa nas ferragens do automóvel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), quando as equipes chegaram ao local, encontraram o veíc...