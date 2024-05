Vida Urbana Caminhonete capota após ser atingida por carreta em cruzamento Motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu. Acidente aconteceu no centro de Gurupi

Uma caminhonete perdeu o controle e capotou após ser atingida por uma carreta quando atravessava um cruzamento no centro de Gurupi. O acidente foi no cruzamento da Avenida Guaporé com a Rua 16, na sexta-feira (24). Nas imagens é possível ver que a caminhonete ficou desgovernada e foi parar na área de estacionamento com as rodas para cima. Leia também: Hom...