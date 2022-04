Vida Urbana Caminhonete bate em poste na Capital e colisão eleva índice de acidentes desta natureza no TO Somente nos dois primeiros meses deste ano, segundo a Energisa, empresa responsável pela distribuição de luz no Tocantins, 100 acidentes com postes ocorreram no Tocantins

Uma caminhonete colidiu com um poste, localizado na esquina da avenida LO-02 com a NS-02, quase em frente à Praça dos Girassóis. O acidente ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, 8. Somente nos dois primeiros meses deste ano, segundo a Energisa, empresa responsável pela distribuição de luz no Tocantins, 100 acidentes com postes ocorreram no Toc...