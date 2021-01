Vida Urbana Caminhoneiro foge após batida e deixa 5 caixas com maconha, crack e cocaína em caminhão PRF encontrou 3 caixas com 52,8 kg de maconha, outra com 3,2 kg de crack e uma quinta caixa com 2,8 kg de cocaína em caminhão abandonado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 59 kg de droga em caminhão em ocorrência registrada no km 330 da BR 153, em Guaraí, centro-nortes do Tocantins. . Após ser acionada para um acidente com dois caminhões, uma equipe da PRF apurou que um dos envolvidos fugiu e deixou o veículo. O outro envolvido escapou ileso e dsse que ouvido o outro motori...