Vida Urbana Caminhões são autuados por derramarem carga em via pública de Palmas De acordo com agentes de trânsito que autuaram cinco caminhões, um dos veículos não tinha placa e o condutor não era habilitado

Na manhã desta quuinta-feira, 02, caminhões-caçamba que estavam transitando na Avenida NS-15 foram autuados pelos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) por transitar com veículo derramando carga na via. Segundo a Sesmu, de acordo com os agentes, cinco veículos transportavam areia e seixo sem o uso das lonas para proteg...