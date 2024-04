Vida Urbana Caminhões com carga ilegal de madeira são apreendidos em fiscalizações da PRF Ocorrências foram registradas na BR-226, em Palmeiras do Tocantins, e na BR-153, em Araguaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90,54 m³ de madeira transportados sem a documentação legal, em Palmeiras do Tocantins e Araguaína neste fim de semana. Segundo informações da PRF, em Palmeiras do Tocantins, durante uma fiscalização no km 8 da BR-226, por volta das 16h10 de sábado (13), a equipe ordenou a parada de um caminhão que transportava 61,27 ...