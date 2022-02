Vida Urbana Caminhão vira após colidir com caminhonete na BR-153 em Araguaína Veículo de carga estava carregado com rejeito de brita

Um caminhão caçamba virou após colidir com uma caminhonete na BR-153, em Araguaína. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 9, no km 138 em sentido Wanderlândia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu transversalmente. O caminhão estava carregado com rejeito de brita. Não houve feridos. Além disso, o trânsito seguiu norm...