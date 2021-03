Vida Urbana Caminhão com aproximadamente seis toneladas de mercadorias sem nota fiscal é apreendido na BR-153 O motorista do veículo informou ter carregado os produtos no estado de São Paulo e tinha como destino o Pará

Centenas de produtos transportados ilegalmente sem documento fiscal foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último sábado, 20, na BR 153, km 663, em Gurupi, sul do Estado. De acordo com a PRF ao questionar sobre os documentos fiscais do caminhão que estava com a mercadoria, o motorista informou que não tinha a documentação de todos os todos os obj...