Vida Urbana Caminhão colide com moto e motoboy e passageira ficam feridos na BR-153 Veículo de carga teria realizado uma ultrapassagem, mas ao retornar a pista, o último semirreboque bateu na moto

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta nesta segunda-feira, 31, por volta das 13 horas, na BR-153. O acidente aconteceu no km 491 da rodovia entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia. Com base em levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estaria realizando manobra ultrapassando a moto...