Vida Urbana Caminhão bate em poste e deixa em torno de 250 casas da Quadra 203 Norte sem energia nesta terça A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, em Palmas, localizada na mesma quadra do acidente, não foi afetada de acordo com a Semus; segundo a pasta, a unidade de saúde contém um gerador próprio e os atendimentos não foram afetados

Na manhã desta terça-feira, 25, por volta das 9h30, em Palmas, um caminhão bateu em um poste na Quadra 203 Norte e deixou diversas casas do bairro sem energia. Cerca de 250 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido devido à colisão. De acordo com o morador da quadra, o estudante e estagiário da CBN Tocantins, Uendel Souza, o caminhão bateu no pos...